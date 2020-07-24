Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туроператоры утверждают, что цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года 

ТАСС 49 минут назад
Выяснилось, сколько теперь стоят туры в Турцию
Фото: depositphotos.com
Стоимость туров в Турцию в августе остаются на уровне цен прошлого года или тех цен, которые были выставлены еще до пандемии. Об этом сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.
"В системе бронирования туроператора "Интурист" открыты продажи туров с вылетами в турецкие Анталью и Даламан с 10 августа. Стоимость недельного тура на двоих в Анталью стартует от 63 тыс. руб. в отель 4 звезды с системой "все включено". Эти цены соответствуют аналогичному периоду прошлого года", — сообщили в пресс-службе компании.
Цены были ниже во время кампании раннего бронирования, а сейчас соответствуют стоимости размещения в высокий сезон в прошлом году, пояснили в "Интуристе".
"Стоимость туров в Турцию в настоящее время сопоставима с прошлогодними тарифами на высокие августовские даты. Минимальная стоимость туров на человека с авиаперелетом и размещением в отеле 3 звезды начинается от 24 тыс. 400 руб. на неделю", — отметили в пресс-службе Tez Tour.
В TUI Россия сообщили, что цены на туры в Турцию сейчас соответствуют тем, которые заявлялись до пандемии.
"Сейчас актуальные контрактинговые цены, то есть те, которые мы заявляли изначально", — сказали в пресс-службе компании.
Стоимость недельного отдыха в Турции на двоих в отеле категории пять звезд сейчас начинается от 49 тыс. руб., отметили в TUI.

Возобновление авиасообщения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Так, полеты в Великобританию возможны только в Лондон. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. При этом Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.
Авиакомпании РФ сегодня будут официально уведомлены о возобновлении полетов из России в города Турции, Великобритании и Танзании и скоро смогут открыть продажу на эти рейсы, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Видео дня. Острова, на которых никто не хочет отдыхать
ТАСС: последние новости
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию Россияне смогут улететь в Турцию, Британию и Танзанию. Главное о коронавирусе за 24 июля Россияне смогут улететь в Турцию, Британию и Танзанию. Главное о коронавирусе за 24 июля В Барселоне надеются возобновить прием туристов из России в сентябре-октябре В Барселоне надеются возобновить прием туристов из России в сентябре-октябре
Комментарии
Новости путешествий , Татьяна Голикова , Евгений Дитрих , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Танзанию откроют одной из первых
Почему Танзанию откроют одной из первых
«Нищеброды выбрались на юг»
«Нищеброды выбрались на юг»
Названа идеальная страна для отдыха
Названа идеальная страна для отдыха
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
03:18
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
Новости путешествий
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
00:44
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение