«С москвичей нужно больше драть»

С 1 по 24 июля июля Крым принял уже миллион курортников со всей России. «Объем туристического потока беспрецедентный, — счастливо отчитался в ВК глава республики Сергей Аксенов . — Уровень загрузки отелей на Южном берегу достигает 95%».

Как и предсказывали эксперты туризма, при закрытых из-за коронавируса границах даже в самых дорогих гостиницах распроданы номера на все лето и дальше. Аксенов подтверждает: «Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти».

За 200 тысяч — только завтраки

Вместе с бешеным спросом взлетели и цены, что, в общем, не удивляет. «Ожидается только повышение», — подчеркнула корреспонденту «Москва 24» менеджер одного из отелей. Многие отели работают по «динамическому ценообразованию: чем выше загрузка, тем выше базовая стоимость».

Но парадоксально, что Крым, который значительно уступает курортам Кубани по инфраструктуре и сервису, поднимает цены куда резвее.

В начале июля, когда сезон еще только открылся, Крым уже был на 10 тысяч рублей дороже Сочи. При этом если семья за 200 тысяч рублей в прошлом году неделю могла провести в Турции по системе "все включено", то в Крыму за эти деньги предлагают только завтраки. All inclusive — 220-250 тысяч рублей на двоих, сообщал телеканал.

Туроператоры подтверждают: стоимость проживания в Крыму выросла на 50-100%, тогда как в Сочи — максимум наполовину. Как можно понять со слов гендиректора сети турагентств Александра Мкртчяна, наглость крымских отелей объясняется лишь тем, что там куда меньше гостиниц высокого статуса и фактически нет конкуренции, так что ценники ничто не сдерживает.

Вместе с тем, власти Крыма раздраженно все опровергают: по их данным, цены выросли лишь на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

«Состричь при низком сервисе — это наше все»

В соцсетях и на форумах половина народу возмущается, что за «домашний» отдых заставляют дико переплачивать:

«Правительство и так очень неплохо обеспечивает Крым, зачастую забыв о других областях России».

«Состричь при низком сервисе — это наше всё».

Другая половина, в том числе многие из тех, кто уже успел съездить в Крым этим летом, горячо защищают полуостров и пишут, что цены там адекватные:

«Забронил гестхауз в Крыму, тот же, что и в прошлом году. Почти на те же даты. Дороже на 2 тыщи. Чёт не вижу особого подорожания».

«Шозанах? 10 дней колесил с семьей (3 человека) на машине по Крыму от Керчи до Оленевки. Платили от 2500 до 3500 за 3-х местные номера. Может, что-то упустил, но суть ясна. Кто ищет — тот найдет».

Дубайский примитив против крымского шика

Критику, кстати, вызвал и популярный пост блогера Ильи Варламова со сравнением номеров и цен в Крыму и на заграничных курортах.

«На Святой Руси решили жить как в последний раз. Раз выбора у туриста нет, почему бы не содрать с него три шкуры? В Крыму сейчас цены на проживание в среднем в 2 раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей точно не в пользу Крыма», — написал он.

Но как заметили комментаторы, некоторые крымские цены оказались завышены наполовину и больше, а заграничные, например, в Дубае, наоборот, сильно занижены по сравнению с реальными. Единственное, с чем не поспоришь, так это с удручающим убожеством крымских номеров, даже в люксовом сегменте.

Сравните: дубайский примитив — стандартный номер 2-звездочного отеля в 6 км от центра Дубая, который, по местным меркам, оценен низко. Его цена на Booking.com — 4 840 рублей за ночь + 1 633 рубля налогов и сборов, итого 6 473 рубля в сутки (тогда как в посте Варламова указана цена 3 000 рублей за 2 дня).

booking.com

А это крымский шик — 2-комнатный номер-люкс в 3-звездочном отеле в Евпатории в 500 метрах от пляжа. Его цена в июле за ночь — 11 250 рублей с учетом «горящей» 10% скидки.

booking.com

«С москвичей нужно больше драть»

В самом Крыму, судя по всему, считают, что еще мало берут.

Вернувшись из Ялты, спецкор «МК» передала слова таксиста, который за 2 тысячи рублей довез из с дочкой из Симферополя:

«С москвичей нужно больше денег драть, чем с остальных. А что — раз у вас там большие бабки крутятся, а сейчас, кроме Крыма, деваться некуда, значит, платите больше. Это будет справедливо».

Подобное рассказывают и другие курортники на форумах, впрочем, крымские таксисты — это вообще отдельная тема. Их повадки всегда оставляют незабываемые впечатления, например, то, что они берут дополнительную плату за кондиционер:

«У вас там все нормально? Жесть какая-то, такси кондиционер как доп. опцию считают. 21 век на дворе, сдайте на металлолом свой таксопарк без кондёров!».

«Это конечно неподъемно». Что почем

Для журналистки «МК» ялтинский отдых в целом обошелся дороже прошлогоднего, но не заоблачно.

«Отель, в котором мы жили, стоит 8 тысяч за ночь, и забит вплоть до сентября. А это далеко не самый лакшери-вариант», — рассказывает она.

«В ресторанах не протолкнуться. Причем в любой ценовой категории. Живая очередь, чтобы только занять освободившийся столик. Средняя стоимость чека со спиртным возросла до 3 тысяч рублей. Дюжина запеченных с пармезаном устриц — 1 200-1 600 рублей, бокал белого вина — от 500. Если совсем бюджетно, то картошка фри — 100, латте — 200, пицца — 500, запеченные рапаны и мидии — 350–530, фреши — от 200», — отчиталась спецкор.

И еще удивили цены на мороженое: самое дешевое и простое — от 100 рублей.

Для сравнения — звездный отзыв Даны Борисовой , отдохнувшей в Сочи:

«Многие ругаются, что цены — космос. Я считаю, что с учетом имеющейся инфраструктуры цены прекрасные: можно пообедать и в совсем дешевой столовой, где комплексный обед стоит 260 рублей. Мы ходили туда для разнообразия, поели и даже не отравились», — поведала она изданию WomanHit.ru.