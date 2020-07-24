Россияне бросились искать билеты в Танзанию

Количество поисковых запросов на авиабилеты в Танзанию увеличилось в 70 раз. О том, что россияне массово бросились искать перелеты в эту страну, «Ленте.ру» сообщили в онлайн-сервисе Aviasales.

Кроме того, как уточнил представитель компании, после объявления о возобновлении международного авиасообщения, возросло количество запросов на рейсы в Турцию (в три раза) и в Великобританию (в пять раз).

По словам источника, слетать в Стамбул и Лондон из Москвы можно примерно за 23 тысячи рублей (при покупке билета туда и обратно), а в Танзанию — 150 тысяч.

Ранее стало известно, что в список стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания, Турция и Танзания. Как объяснила вице-премьер России Татьяна Голикова , эти направления были популярны у определенной категории граждан.