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Россияне массово бросились искать билеты в Танзанию 

Lenta.ru 8 минут назад
Россияне бросились искать билеты в Танзанию
Фото: Globallookpress.com
Количество поисковых запросов на авиабилеты в Танзанию увеличилось в 70 раз. О том, что россияне массово бросились искать перелеты в эту страну, «Ленте.ру» сообщили в онлайн-сервисе Aviasales.
Кроме того, как уточнил представитель компании, после объявления о возобновлении международного авиасообщения, возросло количество запросов на рейсы в Турцию (в три раза) и в Великобританию (в пять раз).
По словам источника, слетать в Стамбул и Лондон из Москвы можно примерно за 23 тысячи рублей (при покупке билета туда и обратно), а в Танзанию — 150 тысяч.
Ранее стало известно, что в список стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания, Турция и Танзания. Как объяснила вице-премьер России Татьяна Голикова, эти направления были популярны у определенной категории граждан.
В этот же день, 24 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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Новости путешествий , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Lenta.ru
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