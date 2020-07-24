МИД России объяснили включение Танзании в список стран, с которыми авиасообщение будет восстановлено в первую очередь. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как пояснила каналу представитель ведомства Мария Захарова , соответствующие рекомендации и «экспертные оценки» относительно Танзании оперштабу дал МИД.

Ранее стало известно, что в список государств, с которыми Россия возобновит авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (Занзибар).

«Это туристический маршрут, который был популярен у определенной категории наших граждан», — пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также отметила, что прилетающим в Великобританию россиянам будет необходимо пройти в стране 14-дневный карантин.

По прибытии в Россию, напомнила Голикова, иностранным туристам придется предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Россияне могут пройти процедуру в течение трех суток уже на территории страны.