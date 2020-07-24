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В России объяснили выбор Танзании в качестве одной из первых открытых стран 

Lenta.ru 2 часа назад
В МИД России объяснили включение Танзании в список стран, с которыми авиасообщение будет восстановлено в первую очередь. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Как пояснила каналу представитель ведомства Мария Захарова, соответствующие рекомендации и «экспертные оценки» относительно Танзании оперштабу дал МИД.
Ранее стало известно, что в список государств, с которыми Россия возобновит авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (Занзибар).
«Это туристический маршрут, который был популярен у определенной категории наших граждан», — пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она также отметила, что прилетающим в Великобританию россиянам будет необходимо пройти в стране 14-дневный карантин.
По прибытии в Россию, напомнила Голикова, иностранным туристам придется предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Россияне могут пройти процедуру в течение трех суток уже на территории страны.
24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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Новости путешествий , Видео , Татьяна Голикова , Мария Захарова , Михаил Мишустин , МИД
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