Предсказаны цены на билеты после старта авиасообщения

Как отметил Канторович, вероятнее всего, в августе цены на авиабилеты подскочат из-за высокого спроса. «Вряд ли стоит ожидать распродаж. В прошлом году были чартеры, сейчас только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что не ожидал открытия Танзании, которая не очень популярна у туристов, поскольку туда «достаточно дорого и далеко лететь».

«Пока речь идет только о Занзибаре. Пляжный отдых — это не самое интересное в Танзании. То, что на материке: животные, сафари — вот это интересно», — отметил представитель АТОР, добавив, что «лететь ради пляжного отдыха в такую даль не очень оправданно, когда рядом есть та же Турция».

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).