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Спрогнозированы цены на билеты после открытия международного авиасообщения 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Предсказаны цены на билеты после старта авиасообщения
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Российский эксперт предсказал высокие цены на авиабилеты после возобновления международного авиасообщения 1 августа. Своими прогнозами первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович поделился с телеканалом «360».
Как отметил Канторович, вероятнее всего, в августе цены на авиабилеты подскочат из-за высокого спроса. «Вряд ли стоит ожидать распродаж. В прошлом году были чартеры, сейчас только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что не ожидал открытия Танзании, которая не очень популярна у туристов, поскольку туда «достаточно дорого и далеко лететь».
«Пока речь идет только о Занзибаре. Пляжный отдых — это не самое интересное в Танзании. То, что на материке: животные, сафари — вот это интересно», — отметил представитель АТОР, добавив, что «лететь ради пляжного отдыха в такую даль не очень оправданно, когда рядом есть та же Турция».
24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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Комментарии
Новости путешествий , Владимир Канторович , Михаил Мишустин , Ассоциация туроператоров России
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