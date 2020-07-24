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Цены на авиабилеты в Турцию из России выросли на 70% 

Газета.Ru и ещё 18 46 минут назад
Цены на авиабилеты в Турцию резко подскочили
Фото: Газета.Ru
Цены на авиабилеты в Турцию из РФ увеличились более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, пишут "Известия" со ссылкой на анализ центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
По информации центра, самый дешевый билет в Анталью из Москвы после 1 августа 2020 года обойдется россиянам в 10 189 рублей, тогда как в 2019 году аналогичный перелет стоил 3827 рублей.
Перелет до Стамбула, в свою очередь, обойдется минимум в 7632 рублей, тогда как год назад его можно было бы купить за 5135 рублей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении международных перелетов с 1 августа 2020 года. Улететь из РФ можно пока только в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , газета "Известия"
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