Цены на авиабилеты в Турцию резко подскочили

Цены на авиабилеты в Турцию из РФ увеличились более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, пишут "Известия" со ссылкой на анализ центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

По информации центра, самый дешевый билет в Анталью из Москвы после 1 августа 2020 года обойдется россиянам в 10 189 рублей, тогда как в 2019 году аналогичный перелет стоил 3827 рублей.

Перелет до Стамбула, в свою очередь, обойдется минимум в 7632 рублей, тогда как год назад его можно было бы купить за 5135 рублей.