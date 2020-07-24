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Тысячи пчел слетелись на пляж и напугали отдыхающих 

Lenta.ru 1 час назад
В американском штате Нью-Джерси тысячи пчел слетелись на пляж и напугали отдыхавших там людей. Об этом пишет сайт nj.com.
Сначала рой с жужжанием кружил среди пляжных зонтов. Спустя примерно пять минут насекомые приземлились на стул, где сушились полотенца. Пчелы не проявляли агрессии к людям, о пострадавших не сообщается.
Спасатели, которые работали на пляже, следили, чтобы отдыхающие не приближались к рою. Тем временем один из очевидцев позвонил знакомому пчеловоду, который немедленно выехал на место происшествия.
Специалисту потребовалось около 15 минут, чтобы переместить рой со стула в картонную коробку. Он планирует поселить пчел в одном из пустующих ульев на своей пасеке. По его мнению, они могли слететься на пляж, поскольку туда направилась их матка.
В 2019 году сообщалось, что в индийском городе Кохима, штат Нагаленд, пчелиный рой нашел приют между ягодицами прохожего. Сначала на джинсы 25-летнего мужчины приземлилась пчеломатка, за ней последовали другие пчелы.
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