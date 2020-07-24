Выяснилось, когда россиян пустят в Барселону

Барселона рассчитывает возобновить прием туристов из России осенью текущего года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил советник по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

"Сейчас в Барселоне нет российских туристов, — уточнил он. — Я надеюсь, что с сентября-октября начнет нормализоваться [ситуация] с туристическим транзитом, если, конечно, не случится крупной повторной вспышки в октябре во всей Европе". "Думаю, что с сентября-октября начнем нормализовать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян", — подчеркнул Марсе. Он также назвал российский рынок стратегическим для Барселоны.

По его словам, туристы из РФ, посещающие каталонскую столицу, занимают третье место (после США и Китая) по показателю "расходов на одного посетителя". "Российский турист в Барселоне — это турист с высокой покупательской способностью", — уточнил Марсе. Он сказал, что за последние два месяца в Барселоне не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди туристов.

"Невозможно подсчитать [убытки для туристического сектора города из-за пандемии]. Думаю, не стоит спекулировать с цифрами, — уточнил Марсе. — Туризм представляет примерно 12,5% экономики Барселоны". Марсе объяснил, что сейчас лишь 40% отелей в городе вновь возобновили работу. "Еще 15 дней назад казалось, что Барселона постепенно начала восстанавливать туризм, а теперь снова начался процесс торможения, — поделился он. — Мы не знаем, что произойдет через 15 дней".

Ситуация с открытием границ

21 июня Испания вновь открыла границы со странами Шенгенской зоны, исключение было сделано лишь для Португалии, с которой королевство открыло границу 1 июля. С 4 июля власти Испании начали постепенное открытие границ со странами, которые не входят в состав Евросоюза.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство России также поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что вопрос о возможном открытии границ России со странами Европейского союза непосредственно связан с обеспечением безопасности граждан. Грушко также высказался против попыток политизации этой проблемы.