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Названа главная ошибка опаздывающих на самолет пассажиров 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Названа главная ошибка опаздывающих на самолет
Фото: Lenta.ru
Анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс. Его слова приводит издание Daily Express.
Так, по заверениям летчика, большинство путешественников, которые прибывают в аэропорт вовремя, начинают слушать музыку или подкасты в наушниках, чтобы скоротать время.
«Это может разрушить ваши планы на отпуск. Многие туристы пропускали свои рейсы, потому что музыка играла слишком громко, и они не слышали объявления о посадке», — пояснил он.
Поэтому пилот посоветовал любителям наушников всегда оставлять одно ухо свободным либо значительно уменьшать громкость при прослушивании аудиозаписей.
В июле 2019 года россияне назвали самые распространенные причины опозданий на самолеты. 28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще 7 процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.
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