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Названа идеальная страна для отдыха 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названа идеальная страна для отдыха
Фото: Lenta.ru
Европейские туристы назвали идеальную страну для отдыха. Ей оказалась Испания, передает The Independent, ссылаясь на данные опроса в социальных сетях.
Согласно исследованию, в котором приняли участие более шести тысяч человек, путешественники любят эту страну за «сочетание хороших пляжей, больших городов, исторического наследия и превосходной кухни».
С незначительным разрывом от Испании идет Италия, которая отстает всего на 55 голосов и славится «удачным расположением, разнообразием культуры, людей, истории и продуктов питания», а затем — Германия и Турция.
«Я выбираю Испанию с блаженным субтропическим солнцем на Канарских островах. И она находится всего в четырех часах езды от Великобритании», — объяснил один из пользователей, отвечая на вопрос, почему он хотел бы провести отпуск именно в этой стране.
Ранее сообщалось, что Испания стала одной из самых желанных у россиян стран для путешествий после открытия международного авиасообщения. Также популярными направлениями оказались Италия, Португалия, Греция, Турция и Таиланд.
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Новости путешествий , The Independent
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