Любой, кто планирует отпуск в ближайшие месяцы, должен еще раз уточнить правила безопасности, установленные властями страны из-за пандемии коронавируса. Ведь, как показывает практика, они сильно отличаются. Даже, к примеру, внутри Европейского союза
.
Где-то обязательным является ношение масок только в общественном транспорте, в других регионах к нему добавляются все закрытые помещения, магазины, улицы и даже парки.
Штрафы тоже разные. В Великобритании
, например, те, кого полиция задержит без маски для лица, рискуби нарваться на штраф в размере до 100 фунтов стерлингов.
Итак, проверим, в каких популярных странах Европы изменились правила ношения защитных масок.
Греция
Маски для лица обязательны при пользовании общественным транспортом, включая самолеты, паромы и такси, а также объекты инфраструктуры, такие, как аэропорты и терминалы.
Маски обязательны в медицинских учреждениях и лифтах.
Зато власти смягчили меры по ношению масок в магазинах — персоналу и продавцам обязательно, посетителям — желательно.
Франция
Маски для лица должны быть надеты в общественном транспорте, в аэропортах и в такси. Это правило обязательно для всех граждан старше 11 лет.
При этом ношение масок пока не обязательно в магазинах, но уже с 1 августа их необходимо носить во всех в закрытых общественных местах.
Испания
Маски для лица обязательны для всех лиц старше 6 лет. Правда, не всегда, а только когда нет возможности поддерживать требуемую санитарную дистанцию в 1,5 метра.
При этом региональные власти могут устанавливать более строгие правила на свое усмотрение, поэтому рекомендуется проверить конкретных курортов непосредственно перед вылетом в Испанию. Чтобы избежать неприятных встреч с полицейскими.
Италия
Маски для лица обязательны в закрытых общественных местах, включая рестораны, магазины и общественный транспорт.
На улице средства защиты применять необязательно, но их следует носить, когда невозможно поддерживать минимальную дистанцию.
Однако в некоторых регионах, таких как Ломбардия и Пьемонт, маски обязательно носить везде, то есть, каждый раз, выходя из дома, нужно уже быть в защитной маске.
В ресторанах маски должны быть надеты, когда вы входите в заведение и когда вы выходите из-за стола.
Турция
По всей стране маски для лица обязательны в местах массового скопления людей, таких как рынки, магазины и даже парикмахерские.
На общественном транспорте они также обязательны, включая метро, автобусы, такси и паромы.
В ряде регионов Турции власти просят население и туристов носить маски постоянно, например, на пляжах, в парках и в ресторанах.
А вот на территории отелей отдыхающие не обязаны носить маски для лица.