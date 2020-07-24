Любой, кто планирует отпуск в ближайшие месяцы, должен еще раз уточнить правила безопасности, установленные властями страны из-за пандемии коронавируса. Ведь, как показывает практика, они сильно отличаются. Даже, к примеру, внутри Европейского союза

Где-то обязательным является ношение масок только в общественном транспорте, в других регионах к нему добавляются все закрытые помещения, магазины, улицы и даже парки.

Штрафы тоже разные. В Великобритании , например, те, кого полиция задержит без маски для лица, рискуби нарваться на штраф в размере до 100 фунтов стерлингов.

Итак, проверим, в каких популярных странах Европы изменились правила ношения защитных масок.

Греция

Маски для лица обязательны при пользовании общественным транспортом, включая самолеты, паромы и такси, а также объекты инфраструктуры, такие, как аэропорты и терминалы.

Маски обязательны в медицинских учреждениях и лифтах.

Зато власти смягчили меры по ношению масок в магазинах — персоналу и продавцам обязательно, посетителям — желательно.

Франция

Маски для лица должны быть надеты в общественном транспорте, в аэропортах и в такси. Это правило обязательно для всех граждан старше 11 лет.

При этом ношение масок пока не обязательно в магазинах, но уже с 1 августа их необходимо носить во всех в закрытых общественных местах.

Испания

Маски для лица обязательны для всех лиц старше 6 лет. Правда, не всегда, а только когда нет возможности поддерживать требуемую санитарную дистанцию в 1,5 метра.

При этом региональные власти могут устанавливать более строгие правила на свое усмотрение, поэтому рекомендуется проверить конкретных курортов непосредственно перед вылетом в Испанию. Чтобы избежать неприятных встреч с полицейскими.

Италия

Маски для лица обязательны в закрытых общественных местах, включая рестораны, магазины и общественный транспорт.

На улице средства защиты применять необязательно, но их следует носить, когда невозможно поддерживать минимальную дистанцию.

Однако в некоторых регионах, таких как Ломбардия и Пьемонт, маски обязательно носить везде, то есть, каждый раз, выходя из дома, нужно уже быть в защитной маске.

В ресторанах маски должны быть надеты, когда вы входите в заведение и когда вы выходите из-за стола.

Турция

По всей стране маски для лица обязательны в местах массового скопления людей, таких как рынки, магазины и даже парикмахерские.

На общественном транспорте они также обязательны, включая метро, автобусы, такси и паромы.

В ряде регионов Турции власти просят население и туристов носить маски постоянно, например, на пляжах, в парках и в ресторанах.