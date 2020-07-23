Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналистка раскрыла стоимость отдыха в Крыму и назвала его разгильдяйством 

Lenta.ru 1 час назад
Журналистка раскрыла стоимость отдыха в Крыму
Фото: РИА Новости
Российская журналистка рассказала об отдыхе в Крыму и раскрыла стоимость проживания и питания на полуострове. Репортаж с курорта опубликован на сайте «Московского комсомольца».
По словам спецкора издания Екатерины Сажневой, в самолете по пути в Крым не соблюдалось никаких мер профилактики: хоть пассажиров и предупреждали о необходимости социального дистанцирования, «кресла на борту стояли впритык».
«В Шереметьево перед вылетом на входе измерили температуру, и только. (…) Крым же вообще встретил полным разгильдяйством, пофигизмом и прекрасными лавандовыми полями прямо у выхода из здания аэровокзала, в прошлом году их не было», — отметила журналистка.
Курорты полуострова, по словам Сажневой, переполнены туристами: в июле рост авиабронирований вырос на 16 процентов, а загрузка отелей, согласно данным крымских властей, уже достигла 95-100 процентов. По этой причине люди ищут более бюджетные варианты вроде «снять комнату у хозяйки в Гурзуфе или Судаке», которые «находятся через интернет гораздо быстрее дорогих, раскупленных подчистую».
При этом журналистка отметила, что проживание в отеле обошлось ей самой в восемь тысяч рублей в сутки, и «номера там были забиты до сентября».
«Для взыскательных путешественников, привыкших ежегодно отдыхать в Майами, совсем другие цены и услуги. (…) На начало осени здесь предлагают туры "все включено" — пятизвездочный бутик-отель с полным пансионом, морскими круизами, тренером по йоге (…) при двухместном размещении обойдется в 130 тысяч рублей. Авиаперелет оплачивается отдельно», — добавила спецкор газеты.
Также она рассказала о переполненных ресторанах в Крыму, где можно «наблюдать живую очередь только для того, чтобы занять освободившийся столик».
«Средняя стоимость чека со спиртным возросла до трех тысяч рублей. Дюжина запеченных с пармезаном устриц стоит 1200–1600 рублей, бокал белого вина — от 500, запеченные рапаны и мидии — 350–530 рублей», — отметила Екатерина Сажнева.
Дешевле, по ее словам, приобрести продукты на рынках, где можно найти недорогие свежие фрукты, ягоды и морепродукты.
Ранее стало известно, что россиянам вернут кэшбек от пяти до 15 тысяч рублей за отдых в Крыму. Для получения компенсации поездка должна быть совершена в период «вне высокого летнего сезона» — с 1 октября по 20 декабря 2020 года.
Видео дня. Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Последние новости
Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Стало известно о харассменте в «Новой газете» Стало известно о харассменте в «Новой газете»
Комментарии 2
Новости путешествий , Аэропорт Шереметьево , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшное столпотворение в Сочи попало на видео
Страшное столпотворение в Сочи попало на видео
Что на самом деле творится в Адлере
Что на самом деле творится в Адлере
Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи
Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
03:18
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
Новости путешествий
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
00:44
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
00:27
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение