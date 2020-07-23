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Россиянам объяснили как вернуть деньги за авиабилеты 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стало известно, как вернуть деньги за авиабилеты
Фото: depositphotos
На официальном сайте Министерства транспорта опубликованы обновлеенные правила возврата авиабилетов.
В Воздушный кодекс России добавили статью на случай чрезвычайных ситуаций и введения режима повышенной готовности. Согласно статье, авиакомпания обязана вернуть пассажиру плату по договорам перевозки независимо от того, по возвратному или невозвратному тарифу совершалась сделка.
Пассажир может возместить ущерб, получив ваучер. Ваучер позволяет приобрести новый билет или прочие услуги перевозчика, либо дождаться трех лет с дня отправления рейса и получить назад потраченную сумму.
Раньше трехлетнего срока деньги могут вернуть только инвалиды первой или второй группы, лица, сопровождающие детей-инвалидов первой или второй группы, члены многодетных семей, а также ветераны Великой Отечественной войны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне начали охоту за билетами в Турцию.
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