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В Испании запретили есть семечки и сладости

Анастасия Иванова
1 час назад
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В Испании сейчас новые ограничения, связанные с коронавирусом. Власти опасаются второй волны, поэтому активно вводят запреты. Например, в городе Делейтоса запретили грызть семечки в общественных местах.
Помимо семечек запрещается есть сладости и другие перекусы. В большей степени правило касается детей, так как именно дети делятся друг с другом едой. А это может привести к распространению инфекции.
Кроме того некоторые испанцы постоянно сплевывают шелуху на землю. Запрет поможет сохранить улицы города в чистоте.
Старшему поколению власти запретили распивать алкоголь на улице, а не в ресторане или баре, чтобы избежать формирования толпы и следить за порядком.
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Новости путешествий,Испания
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