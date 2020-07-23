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Турбизнес просит снять ограничительные меры с туротрасли Санкт-Петербурга

РИА Новости
28 минут назад
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Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть пакет предложений, касающихся снятия ограничительных мер в сфере работы объектов туристической отрасли Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСИГ.
Турбизнес просит снять ограничения с музеев Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас в городе запрещена работа турфирм, действуют запреты на прием экскурсионных групп в музеях и реализацию соглашений туркомпаний с музеями.
Представители союза обратили внимание на то, что из-за пандемии туротрасль стала одной из наиболее пострадавших в стране и в Санкт-Петербурге. Они заявили о необходимости оперативного возобновления работы турфирм города, деятельность которых запрещена до 26 июля 2020 года.
"Сегодня в городе фактически запрещен организованный туризм. Необходимо оказать активное содействие в восстановлении деятельности музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых музеев и дать возможность им полноценно взаимодействовать с туроператорами", — сообщила полномочный представитель ОСИГ в Северо-Западном федеральном округе Елизавета Нефедова.
Также эксперты Союза внесли предложение рассмотреть вопрос пролонгации периода субсидирования туристических компаний Санкт-Петербурга на июнь-июль 2020 года для выплаты заработной платы в размере 12 130 рублей сотрудникам субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в индустрии гостеприимства.
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Новости путешествий,Михаил Мишустин,Правительство РФ,РИА Новости,Санкт-Петербург
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