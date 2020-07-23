В Испании запретили грызть семечки 

В испанском городке Делейтоса, провинция Касерес, запретили грызть семечки в общественных местах. Об этом сообщает издание The Local.

Власти объяснили введение такой меры угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Запрещается есть не только семечки, но и другие легкие закуски и сладости. Мэр Хуан Педро Доминго (Juan Pedro Domingo) указал, что дети часто делятся ими друг с другом, тем самым повышая вероятность заражения.

Кроме того некоторые испанцы, пишет The Local, склонны класть семечки в рот, разгрызать их зубами, а затем сплевывать шелуху на землю.

«В Испании нередко можно видеть кучи покрытой слюной шелухи посреди тротуара, где кто-то грыз семечки, чтобы убить время», — утверждает издание.

Под запрет в связи с пандемией коронавируса попало и распитие купленного в супермаркете алкоголя прямо на улице, а не в ресторане или баре.