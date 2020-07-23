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В Испании запретили грызть семечки 

Lenta.ru 2 часа назад
В Испании запретили грызть семечки
Фото: Globallookpress.com
В испанском городке Делейтоса, провинция Касерес, запретили грызть семечки в общественных местах. Об этом сообщает издание The Local.
Власти объяснили введение такой меры угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Запрещается есть не только семечки, но и другие легкие закуски и сладости. Мэр Хуан Педро Доминго (Juan Pedro Domingo) указал, что дети часто делятся ими друг с другом, тем самым повышая вероятность заражения.
Кроме того некоторые испанцы, пишет The Local, склонны класть семечки в рот, разгрызать их зубами, а затем сплевывать шелуху на землю.
«В Испании нередко можно видеть кучи покрытой слюной шелухи посреди тротуара, где кто-то грыз семечки, чтобы убить время», — утверждает издание.
Под запрет в связи с пандемией коронавируса попало и распитие купленного в супермаркете алкоголя прямо на улице, а не в ресторане или баре.
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