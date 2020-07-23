Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран 

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Финляндии ввело ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE.

Прибывающим из этих стран две недели рекомендуется оставаться в карантине. Ограничения вводятся из-за роста случаев заражения коронавирусом Covid-19 в этих странах. Они начнут действовать 27 июля.

Ограничения продолжают действовать с Испанией, Люксембургом, Польшей, Португалией, Францией, Чехией, Швецией. В списке стран с ограничениями на поездки остаются Великобритания и Россия.

Общее количество инфицированных новым коронавирусом в Финляндии составляет 7 372 человека, за сутки оно возросло на 10 человек. Всего от коронавируса скончались 328 человек. -0-