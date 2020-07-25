Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень

Отдыхающая в Сочи россиянка поделилась в Сети видеороликом о том, как на одном из городских пляжах от нее требуют оплатить пребывание под навесом. Шезлонг при этом она не брала.

Как выяснил "Рамблер", туристка отказывалась платить "за тень" и требовала показать ей прейскурант. Мужчина показывает ей табличку, указывающую что место под навесом на шезлонге и в тени стоит 150 рублей.

Женщина заявила, что шезлонг она не берет, а платить за тень не обязана.

"Хорошо, тогда я перекрою у вас тень. Почему одни люди должны платить, а вы нет", — написала женщина.

Туристка в ответ пригрозила мужчине опубликовать видео в Сети и обвинила мужчину в вымогании денег у туристов обманным путем.

Мужчина объяснил ей, что сам строил навес и может брать деньги даже просто за тень.

Часть пользователей Сети согласилась с туристкой:

"Правильно все делает…Если проверить документы очень сомневаюсь что они есть на аренда пляжа и предпринимательскую деятельность…", — писали россияне.

При этом есть и те, кто поддержал мужчину: