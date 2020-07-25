Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень

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Беспредел по-сочински: туристов требуют заплатить за тень 

Диана Товсепова 1 час назад
Отдыхающая в Сочи россиянка поделилась в Сети видеороликом о том, как на одном из городских пляжах от нее требуют оплатить пребывание под навесом. Шезлонг при этом она не брала.
Как выяснил "Рамблер", туристка отказывалась платить "за тень" и требовала показать ей прейскурант. Мужчина показывает ей табличку, указывающую что место под навесом на шезлонге и в тени стоит 150 рублей.
Женщина заявила, что шезлонг она не берет, а платить за тень не обязана.
"Хорошо, тогда я перекрою у вас тень. Почему одни люди должны платить, а вы нет", — написала женщина.
Туристка в ответ пригрозила мужчине опубликовать видео в Сети и обвинила мужчину в вымогании денег у туристов обманным путем.
Мужчина объяснил ей, что сам строил навес и может брать деньги даже просто за тень.
Часть пользователей Сети согласилась с туристкой:
"Правильно все делает…Если проверить документы очень сомневаюсь что они есть на аренда пляжа и предпринимательскую деятельность…", — писали россияне.
При этом есть и те, кто поддержал мужчину:
"Правильно сказал, я этот навес построил я хочу за это деньги. " "Такие кляузные женщины всегда поражали. Человек спокойно объясняет ей, а она со своей камерой…Взяла бы зонт в конце концов!".
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Новости путешествий , Видео
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