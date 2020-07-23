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В Сочи усилены санитарные меры на транспорте из-за наплыва туристов 

ИА Regnum и ещё 3 44 минуты назад
В Сочи усиливают санитарные меры из-за туристов
Фото: РИА Новости
В Сочи власти усиливают меры санитарно-эпидемиологической безопасности из-за наплыва туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает администрация города.
Напомним, что в условиях пандемии коронавируса международный туризм сократился катастрофически. Огромное количество граждан России, которые планировали свой отдых за рубежом, из-за пандемии решили отдохнуть на российских курортах, в частности, в Крыму и Краснодарском крае.
С каждым днем на курорты Кубани пребывает все больше и больше народу. Одновременно с этим растет число выявленных зараженных коронавирусом.
Власти Сочи распорядились усилить контроль, а соблюдением санитарных норм и требованийРоспотребнадзора на предприятиях. В Сочи все пляжи, кафе и рестораны проверяют специально созданные группы мониторинга. Особое внимание уделяется общественному транспорту.
В течение дня в общественном транспорте Сочи обрабатывают все поверхности дезинфицирующими средствами. На стоянках автобусы проветриваются. Все мероприятия фиксируются в специальном журнале учета.
Всего в Сочи работает семь автотранспортных предприятий. Ежедневно на маршруты выходят более 800 автобусов.
Стоит отметить, что несмотря на не завершившуюся пандемию коронавируса, власти решили разрешить внутренний туризм.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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