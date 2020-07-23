В городах «Золотого кольца» туристический бум

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В городах «Золотого кольца» наблюдается туристический бум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор Союза городов «Золотого кольца» Наталья Булах.

По словам Натальи Булах, ситуация примерно одинакова во всех городах «Золотого кольца». Особой популярностью у туристов-индивидуалов пользуются маленькие частные музеи и прогулки на открытом воздухе.

«Понятно, что сейчас многие едут к нам вынужденно, и после открытия границ будет определенный отток. Но эта ситуация должна дать толчок для развития внутреннего туризма. Многие москвичи давно не были в провинции и не знают, что там произошли перемены к лучшему, появилась современная инфраструктура. Мы надеемся, что туристам захочется вернуться и посмотреть что-то еще. Для нас важен туризм выходного дня. Мы видим, что сейчас формируется понятие «расширенных выходных», когда люди уезжают из Москвы вечером в четверг, а возвращаются в воскресенье. Получается полноценный отдых»,

— рассказала Наталья Булах.

Возобновление внутреннего туризма на «Золотом кольце» фиксируют также экскурсоводы и отельеры. Точных подсчетов пока нет.