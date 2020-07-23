Куда туристы ездят на поезде чаще всего

Эксперты рассказали, какие направления туристы выбирают чаще всего, путешествуя на поездах, сообщает Туту.ру.

Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что черноморские курорты и другие традиционные направления для летнего пляжного отдыха — далеко не на первом месте.

Например, авиамаршрут Москва — Анапа был третьим в списке самых востребованных, а среди популярных железнодорожных направлений он занимает лишь 16 строчку. Поезд из столицы в Адлер в прошлом году был на 13 месте рейтинга, а сейчас — лишь на 23. Эксперты говорят, что из-за подешевевших в период пандемии авиабилетов, туристы предпочитают лететь на самолете.

Самый востребованный у пользователей железнодорожные маршруты — между двумя столицами, а также из Москвы в Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново. Причем последний в прошлом году был лишь на 12 месте. Поднялись в рейтинге поезда из столицы в Тулу, Смоленск и Рязань.

Стоимость билетов из Москвы в Санкт-Петербург снизилась в среднем на 11 процентов, из Москвы в Смоленск — на 14 процентов. При этом проездные документы в Нижний Новгород подорожали в среднем на 15 процентов, а в Воронеж — на 23 процента, говорят аналитики сервиса.