Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео и возмутили жителей 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сочи один из отдыхающих снял на видео гигантские очереди на курорте Роза Хутор. Его ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи видно, как туристы выстроились в длинную линию в ожидании подъемника в горы. «Кошмар какой!» — слышится женский голос за кадром.
«Как ранее сообщал Первый канал, в Сочи цены на аренду жилья и товары "абсолютно советские". Похоже, и очереди тоже вернулись из того времени», — подписали публикацию администраторы паблика.
Местные жители возмутились заполонившим улицы города туристам. «А чего вас всех туда понесло?», «Понаехали», «И вообще нормальные на транспорте поднимаются на 1100 метров и оттуда на подъемники. Так и дешевле, и очередей меньше», «Идиоты, стоят без масок», — писали они в комментариях.
Ранее в июле отдыхающие в Сочи сняли на видео огромные очереди на подъемник в горах. На кадрах видно столпотворение возле подъемника, растянувшееся на несколько метров. Автор, снимая происходящее на камеру смартфона, называл толпы отдыхающих одним из главных недостатков отдыха в Сочи.
Последние новости
Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление В России выявили 5848 новых случаев коронавируса В России выявили 5848 новых случаев коронавируса Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение
Комментарии 1
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка засудила туроператора из-за холодного моря
Россиянка засудила туроператора из-за холодного моря
Очереди в Сочи вновь попали на видео
Очереди в Сочи вновь попали на видео
Названы популярные направления для авиапутешествий
Названы популярные направления для авиапутешествий
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
03:18
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
Новости путешествий
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
00:44
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
00:27
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение