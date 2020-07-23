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Названы плюсы отсутствия поездок за границу 

Lenta.ru 4 часа назад
Названы плюсы отсутствия поездок за границу
Фото: АГН «Москва»
Российские туристы назвали главным преимуществом отдыха в России отсутствие необходимости оформлять визу или загранпаспорт. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившего в редакцию «Ленты.ру».
Так, по данным сервиса, за этот вариант проголосовали более 31 процента опрошенных пользователей, в то время как 17 процентов считают, что главный плюс отдыха на родине — отсутствие риска заразиться экзотическими болезнями.
Кроме того, выяснилось, что 14,6 процента россиян выбирают отпуск внутри страны, чтобы не учить иностранные языки, а 16,6 процента просто хотят объездить все российские достопримечательности перед тем, как увидеть зарубежные.
Вдобавок 11 процентов опрошенных считают, что, не выезжая за границу, можно сэкономить на жилье, питании и развлечениях. Также среди причин путешествовать по России туристы назвали отсутствие необходимости приобретать дорогостоящую страховку, менять валюту и пользоваться международным роумингом.
В мае в России уже называли преимущества отдыха на территории страны в условиях пандемии коронавируса. Основным из них можно считать гарантированную медицинскую помощь в случае заражения, заявила представитель ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова. За рубежом туристу могут отказать в госпитализации.
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Новости путешествий , Наталья Осипова , Lenta.ru
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