Названы плюсы отсутствия поездок за границу 

Российские туристы назвали главным преимуществом отдыха в России отсутствие необходимости оформлять визу или загранпаспорт. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным сервиса, за этот вариант проголосовали более 31 процента опрошенных пользователей, в то время как 17 процентов считают, что главный плюс отдыха на родине — отсутствие риска заразиться экзотическими болезнями.

Кроме того, выяснилось, что 14,6 процента россиян выбирают отпуск внутри страны, чтобы не учить иностранные языки, а 16,6 процента просто хотят объездить все российские достопримечательности перед тем, как увидеть зарубежные.

Вдобавок 11 процентов опрошенных считают, что, не выезжая за границу, можно сэкономить на жилье, питании и развлечениях. Также среди причин путешествовать по России туристы назвали отсутствие необходимости приобретать дорогостоящую страховку, менять валюту и пользоваться международным роумингом.