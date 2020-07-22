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В Венеции появились новые ограничения из-за растолстевших туристов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Венеции появились новые ограничения для туристов
Фото: Francisco Seco / Reuters
В популярном среди туристов итальянском городе Венеция появились новые ограничения из-за растолстевших людей. Об этом сообщает The Guardian.
Так, по информации издания ассоциация гондольеров решила сократить количество пассажиров в лодках, которые предлагают тур по городу, с пяти до четырех человек. По словам президента организации Андреа Балби (Andrea Balbi), такое решение связано с весом путешественников.
«Это правда, что сегодня туристы весят гораздо больше, чем 10-15 лет назад. В отличие от лифтов, где есть предупреждение "не больше шести людей", у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей»,
— пояснил он.
Другой представитель ассоциации гондольеров, Рауль Ровератто (Raoul Roveratto) согласился с коллегой и дополнил его слова.
«Жители некоторых стран словно бомбы плюхаются в лодки. Везти больше тонны мяса на судне — это слишком опасно»,
— высказался он.
Эта мера была введена наряду с другой, позволяющей потомкам гондольеров получить лицензию своего отца без необходимости сдавать теоретический экзамен, который предполагает длительное изучение истории и иностранных языков.
В январе в испанском городе Махас на популярном курорте Коста-дель-Соль туристам, которые весят больше 80 килограммов, запретили кататься на ослах. Также власти были намерены усилить ветеринарный контроль и проверку состояния конюшен.
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