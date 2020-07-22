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Стало известно, в какие города Прибалтики поедут туристы после пандемии 

РИА Новости 1 час назад
Куда в Прибалтике поедут туристы после пандемии
Фото: Depositphotos
Жители Санкт-Петербурга, опрошенные Lux Express Group, назвали Таллин первым городом куда они поедут после открытия границ России и ЕС, сообщила компания-перевозчик.
За столицу Эстонии проголосовали 42 процента (участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов среди городов Прибалтики и Финляндии).
На втором месте — Хельсинки (35 процентов голосов), на третьем — Рига (21 процент).
В пятерку самых востребованных вошли также Нарва — так ответили 14 процентов респондентов, за Вильнюс проголосовали семь процентов.
Далее в списке расположились города Котка, набравший шесть процентов голосов, Йыхви (четыре процента), Тарту и Вантаа (по три процента) и Пярну, куда собираются поехать два процента пользователей.
У петербуржцев высок интерес к столицам региона, но все больше внимания они обращают на менее известные города. Эксперты прогнозируют, что после возобновления международного сообщения востребованность коротких поездок в страны Прибалтики и Финляндии возрастет. Тем более, что такие поездки за рубеж бюджетны и не занимают много времени.
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