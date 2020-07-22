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Россиянка засудила туристическую компанию из-за холодного моря и выиграла деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка засудила туроператора из-за холодного моря
Фото: Lenta.ru
Российская путешественница засудила туристическую компанию из-за холодного моря в Италии. О случае сообщает Telegram-канал Mash.
Так, по информации источника, москвичка хотела провести отпуск на пляже за границей и обратилась к туроператору «ТТ-Трэвел», чтобы найти подходящий вариант. После того, как девушка приобрела путевку в Италию, она узнала, что в конце мая — начале июля температура воды на местных курортах не превышает десяти градусов.
После этого туристка отменила поездку и потребовала вернуть деньги, однако компания отдала ей только половину средств. Тогда россиянка обратилась в суд и выиграла дело, получив компенсацию в размере 162 тысяч рублей.
В 2017 году семья из Красноярска получила компенсацию в размере 30 тысяч рублей от турфирмы за тесный номер на отдыхе. Жители города отправились в отпуск в Сочи, купив путевку за 146 тысяч рублей. Семью из пяти человек должны были поселить в трехкомнатные апартаменты, однако вместо них расселили по двум однокомнатным номерам.
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