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Выяснилось, как туристы питаются на курортах 

РИА Новости 31 минуту назад
Выяснилось, как туристы питаются на курортах
Фото: РИА Новости
Туроператоры рассказали, как питаются отдыхающие на российских курортах, сообщает АТОР.
Систему "все включено", к которой многие привыкли на отдыхе в Турции, на российских курортах в этом сезоне выбирают в среднем 15 процентов путешественников, купивших туры на Юг России.
"Как правило, "все включено" работает на южных курортах на базе отелей уровня четыре и пять звезд, и туристы за такой формат в среднем платят восемь-десять тысяч рублей в сутки на человека. Благодаря дефициту таких объектов и ажиотажному спросу в условиях закрытых границ, эти варианты раскупаются очень быстро. Тем не менее, большая часть туристов предпочитают все же отдыхать скромнее", — рассказывает гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян.
На российском Юге уже есть достаточно много гостиниц категории три звезды, в которых внедрена концепция "все включено", рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. Доплачивать за отдых такого формата приходится в среднем от 500 до 1500 рублей в сутки к стоимости номера.
Участники гостиничного рынка отмечают, что в ряде бюджетных российских отелей в систему "все включено" не входит крепкий алкоголь, иногда ограничен выбор и слабого — местного недорого пива и вина.
За полный пансион платит не менее трети отдыхающих. Полупансион, а также завтраки, выбирают примерно по 16 процентов гостей. Питаются за пределами гостиниц около 14 процентов клиентов. У некоторых туроператоров доля приверженцев каждого вида питания примерно равна.
Участники рынка отмечают, что семейные туристы все чаще покупают путевки с включенным трехразовым питанием. "Доплата к стоимости номера за такой тип питания — всего около тысячи рублей в сутки на человека. Меню соответствует цене, но в любом случае это гораздо выгоднее, чем питаться в местных ресторанах и кафе", — рассказывает Алексан Мкртчян.
Также в этом году выросла доля путешественников, предпочитающих самые экономичные варианты отдыха — проживание без питания. "Они либо готовят сами — привозят с собой электроплитки, либо питаются в дешевых столовых, потому что бюджет большей части туристов, особенно из регионов, очень ограничен", — рассказал эксперт.
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Комментарии 1
Новости путешествий , Сергей Ромашкин , Алексан Мкртчян
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