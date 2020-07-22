Российская туристка, которая отправилась отдыхать в Дубай во время пандемии коронавируса, раскрыла способ улететь из России при закрытых границах. Рассказ девушки публикует портал «Самокатус».

По словам путешественницы, история началась с того, что она заметила вывозной рейс «Дубай — Москва», выполнявшийся компанией Emirates , и подумала, что перевозчик может продавать обратные билеты в ОАЭ. Зайдя на сайт Aviasales, девушка действительно увидела рейсы в Дубай на 19 июля и, дождавшись выгодной цены, приобрела билет.

«За день до вылета со мной связались Emirates и спросили, в каком статусе я собираюсь вылететь в ОАЭ — как турист или у меня есть резидентская виза. Ответила как есть: турист, но у меня личные обстоятельства. Авиакомпания сообщила, что проблем быть не должно», — отметила россиянка.

По ее словам, при прохождении таможенного контроля в аэропорту пассажирам задавали «больше вопросов, чем обычно», и главным было «забыть слово турист и все однокоренные и похожие по смыслу».

«Я прошла регистрацию и таможню самая первая, потому что заранее распечатала и заполнила все декларации. (…) Села в самолет и улетела», — рассказала туристка.

Для самого вылета, отметила девушка, ей потребовалась страховка и отрицательный тест на коронавирус, который был необходим для посадки на борт. Сам полет прошел как обычно, без социальной дистанции, но все пассажиры были в масках и перчатках. По прилете в Дубай россиянке провели процедуру тестирования повторно.

Ранее своими отзывами в сети поделились россияне, летающие во время пандемии в Турцию через Белоруссию. Они отметили, что добраться на курорты «очень просто», хоть и дороже, чем из своей страны.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.