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Раскрыт способ улететь из России на отдых при закрытых границах 

Lenta.ru 1 час назад
Российская туристка, которая отправилась отдыхать в Дубай во время пандемии коронавируса, раскрыла способ улететь из России при закрытых границах. Рассказ девушки публикует портал «Самокатус».
По словам путешественницы, история началась с того, что она заметила вывозной рейс «Дубай — Москва», выполнявшийся компанией Emirates, и подумала, что перевозчик может продавать обратные билеты в ОАЭ. Зайдя на сайт Aviasales, девушка действительно увидела рейсы в Дубай на 19 июля и, дождавшись выгодной цены, приобрела билет.
«За день до вылета со мной связались Emirates и спросили, в каком статусе я собираюсь вылететь в ОАЭ — как турист или у меня есть резидентская виза. Ответила как есть: турист, но у меня личные обстоятельства. Авиакомпания сообщила, что проблем быть не должно», — отметила россиянка.
По ее словам, при прохождении таможенного контроля в аэропорту пассажирам задавали «больше вопросов, чем обычно», и главным было «забыть слово турист и все однокоренные и похожие по смыслу».
«Я прошла регистрацию и таможню самая первая, потому что заранее распечатала и заполнила все декларации. (…) Села в самолет и улетела», — рассказала туристка.
Для самого вылета, отметила девушка, ей потребовалась страховка и отрицательный тест на коронавирус, который был необходим для посадки на борт. Сам полет прошел как обычно, без социальной дистанции, но все пассажиры были в масках и перчатках. По прилете в Дубай россиянке провели процедуру тестирования повторно.
Ранее своими отзывами в сети поделились россияне, летающие во время пандемии в Турцию через Белоруссию. Они отметили, что добраться на курорты «очень просто», хоть и дороже, чем из своей страны.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Новости путешествий , Видео , Emirates
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