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Сочинцы недовольны раскованным поведением отдыхающих 

Анастасия Иванова 1 час назад
Внутренний туризм сейчас на пике активности, люди в буквальном смысле ринулись по главным туристическим направлениям после продолжительной изоляции. Отдохнуть захотелось и душой, и телом. Видимо, нахождение взаперти повлияло на поведение отдыхающих. Местные жалуются на непотребное поведение туристов. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Далеко не все жители курортных городов заняты в туристическом бизнесе. Поэтому многие из них были даже рады пустующим пляжам, где можно было по-настоящему отдохнуть. Но вот города «открылись», и туристы дали о себе знать.
«Появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в сети не появилось видео, как парочки занимаются любовью в кабинке для переодевания или прямо на берегу, на глазах у изумленной публики».
Недавно одну из таких пар, найденных в кабинке для переодевания, задержала полиция. А другая — «развлекалась» на качелях, расположенных на местном пляже.
«Что же вы на нас смотрите и продолжаете? Или это фетиш такой?» — вопрошал полицейский.
Напоминаем, что за близость в общественном месте нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
Но смущает жителей не только раскованное поведение туристов и обилие мусора, многие боятся второй волны коронавируса, ведь на отдыхе, как можно предположить, никто не соблюдает дистанцию.
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Новости путешествий , Видео
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