Внутренний туризм сейчас на пике активности, люди в буквальном смысле ринулись по главным туристическим направлениям после продолжительной изоляции. Отдохнуть захотелось и душой, и телом. Видимо, нахождение взаперти повлияло на поведение отдыхающих. Местные жалуются на непотребное поведение туристов. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Далеко не все жители курортных городов заняты в туристическом бизнесе. Поэтому многие из них были даже рады пустующим пляжам, где можно было по-настоящему отдохнуть. Но вот города «открылись», и туристы дали о себе знать.

«Появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в сети не появилось видео, как парочки занимаются любовью в кабинке для переодевания или прямо на берегу, на глазах у изумленной публики».

Недавно одну из таких пар, найденных в кабинке для переодевания, задержала полиция. А другая — «развлекалась» на качелях, расположенных на местном пляже.

«Что же вы на нас смотрите и продолжаете? Или это фетиш такой?» — вопрошал полицейский.

Напоминаем, что за близость в общественном месте нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Но смущает жителей не только раскованное поведение туристов и обилие мусора, многие боятся второй волны коронавируса, ведь на отдыхе, как можно предположить, никто не соблюдает дистанцию.