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Еще на одном популярном российском курорте закончились места 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Еще на одном популярном курорте РФ закончились места
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
На курортах Алтайского края заканчиваются места для туристов. Об этом в среду, 22 июля, сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева, передает «Интерфакс».
Как отметила Слесарева, из-за потока отдыхающих со всей страны в крае намечается дефицит туристической инфраструктуры, особенно высокого класса.
«Структура турпотока изменилась в связи с тем, что федеральные турпоператоры распиарили Алтай. Спрос уже превышает предложение. Мы ощутили дефицит инфраструктуры: до сентября нет мест в пятизвездочных объектах», — рассказала Слесарева, отметив, что в этом году на спрос на высокобюджетный сервис оказался выше, чем на средний и низкий сегменты.
Она добавила, что в регион едет большое количество не только организованных, но и самостоятельных туристов из разных регионов России. Люди отмечают, что сталкиваются с низким качеством дорог («сервис есть только по Чуйскому тракту») и нехваткой отелей среднего уровня.
«Во многих туробъектах возросли цены, но уже сейчас очень много туристов на Катуни, в степных озерах — Завьяловском районе и Яровом», — сказала Слесарева.
В свою очередь, президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая выделила среди основных проблем региона нехватку высокобюджетных отелей и отсутствие туристической инфраструктуры. По ее словам, в республике есть участки, где людям «приходится преодолевать по 200 километров без единого благоустроенного туалета».
Ранее сообщалось о полной загрузке отелей на курортах в Сочи и Крыме. В июле они стали самыми популярными для отдыха среди россиян — туристы устроили «авиационный бум», приобретя в два раза больше билетов, чем обычно.
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Новости путешествий , Интерфакс
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