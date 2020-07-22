В нем приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.

Сервис Сберавто проанализировал спрос на автомобили с начала лета. Фокус со стороны клиентов сместился в пользу универсалов и кроссоверов. Также при выборе автомобиля для путешествий с семьей покупатели обращают внимание на объем багажника и экономичность автомобиля по расходу топлива.