"Почти каждый третий респондент (30%) планирует совершить путешествие в месту отдыха на автомобиле, 28% опрошенных будут добираться на самолете, а 16% — на поезде. Еще 14% участников исследования проведут свой отпуск в месте их текущего пребывания",
"Большинство россиян сейчас все-таки открыло сезон отпусков, переключив свое внимание на внутрироссийский туризм. Это объясняется не только неопределенностью в ситуации с международными перелетами, но и тем, что в текущей ситуации это безопаснее, а также в некоторых случаях и экономичнее",
"Путешествия на собственном автомобиле по нашей стране обходятся значительно дешевле, чем покупка билетов на самолет или наземный транспорт в разгар сезона. Это связано с тем, что часто при путешествиях по России на автомобиле приходится преодолевать более 1000 км до места отдыха",