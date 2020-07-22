Дешевые отели в Турции не работают без туристов из РФ

Турция открыла границы для туристов из Европы и стран СНГ уже месяц назад, но местные отельеры не спешат начинать летний сезон, даже получив все необходимые документы и сертификаты. В чем же проблема?

В отсутствии туристов из Германии и России — это два ключевых рынка, откуда приезжают отдыхающие на турецкие курорты — большинство отельеров Турции заняло выжидательную позицию и не выставляют номера в продажу. В результате реально открылись и принимают гостей лишь 25%-35% объектов размещения.

Причина понятна. Без стабильной загрузки, что связано с элементарной нехваткой иностранных туристов, владельцы гостиниц предпочли не тратиться на персонал, коммунальные услуги, продукты питания и усиленные санитарные мероприятия. Ведь даже полтора десятка туристов требуют работы всей инфраструктуры практически в полном объеме. А это — гарантированные убытки.

Среди открытых — подавляющее большинство люксовых дорогих «пятерок».

Их емкостей вполне достаточно, чтобы удовлетворить сегодняшний спрос остальных рынков-поставщиков туристов.

Благодаря такому, несколько искусственному, перераспределению турпотоков загрузка пятизвездочных объектов достаточно высокая — жаловаться отельерам особо не на что. Тем более, что туроператоры вынуждены отправлять на отдых тех, у кого на руках оплаченные и перенесенные путевки на май и июнь. Благо цены отельеры не задирают: они остаются в рамках февральского раннего бронирования.

Другое дело, что сами туристы далеко не всегда довольны некоторыми особенностями отдыха в новую посткоронавирусную эпоху. Кроме закрытых караоке-клубов, ряда баров, отсутствия вечерних развлекательных программ, отдыхающие неожиданно столкнулись с более существенными изменениями.

В ресторанах отменили систему самообслуживания, когда каждый мог свободно перемещаться между рядами, выбирать любые блюда и самостоятельно накладывать их в свою тарелку.

Теперь процесс выглядит иначе. Практически к каждому «прилавку» выстраиваются длинные очереди. Официант обслуживает каждого гостя, спрашивая, что ему положить и сколько отрезать.

Так как таких точек у каждого посетителя не менее десяти — закуски холодные и горячие, овощи, салаты, нарезка мясная, сыр, рыба, супы, вторые блюда, десерты и т. п. — по времени ужины сильно растягиваются. Очевидцы говорят, что в очередях за едой в некоторых отелях приходится проводить по часу каждый вечер.

В целом, у большинства отелей не возникло проблемных ситуаций с получением так называемых «сертификатов здоровья», необходимых для возобновления работы с иностранными туристами. А вот вопрос приемлемой загрузки действительно остается камнем преткновения.

Без туристов из России и Германии запустить работу туристического сектора Турции на полную мощность не представляется реальным. А это произойдет точно не в ближайшие недели. Таким образом, бюджетные варианты 3* и 4* рискуют пропустить сезон.