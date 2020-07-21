Отдых в России назвали мучением и сравнили с Турцией

Отдых в Краснодарском крае назвали мучением и сравнили его с турецкими курортами. Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».

Так, по словам эксперта, в первую очередь, отели Турции имеют преимущество над российскими из-за удобств.

«Там семейный туризм высокого уровня. Приезжаешь на курорт с детьми — в отеле закрытая территория, аквапарк, бассейн, анимация — все рядом», — пояснила она.

Кроме того, как заметила эксперт, на курортах Кубани сейчас переизбыток туристов и подобрать что-то качественное для отдыха практически невозможно.

«В Сочи все выходят на один пляж — Имеритинку, все сидят друг у друга на головах. Качество ужасное, лежак за 500 рублей! Что там будет делать многодетная семья? Это не отдых, а мучение», — посетовала Щипанова и добавила, что надеется на развитие гостиниц Краснодарского края.

Ранее в июле россияне резко заинтересовались путешествиями в Турции и бросились планировать поездки туда после новости о возобновлении авиасообщения с Россией. Так, например, по информации онлайн-сервиса Level.Travel, Турция стала вторым по востребованности направлением среди отечественных путешественников. Кроме того, эксперты заметили падение спроса на поездки в Россию и связали это с завышенными ценами.