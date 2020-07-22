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Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Россияне рассказали, где проведут отпуск
Фото: Вечерняя Москва
Большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине, самыми популярными направлениями люди назвали Крым, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщается в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто.
В нем приняли участие более 1000 респондентов из всех российских регионов.
Так, по данным опроса 83 процента респондентов сообщили, что планируют провести отпуск в России, а 17 процентов рассчитывают на отдых за рубежом.
Самыми популярными направлениями для отдыха стали города Крыма — их указали 12 процентов опрошенных. 9 процентов хотят посетить Санкт-Петербург, а 8 процентов — Сочи или Адлер.
Также в рейтинг популярных направлений вошла Москва — там провести отпуск планируют 7 процентов респондентов. 4 процента участников исследования отправятся отдыхать в Анапу, 3 процента — в Краснодар.
Из зарубежных направлений россияне чаще всего указывали Турцию (3 процента), Минск (2 процента), Таиланд (2 процента), передает РИА Новости.
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Новости путешествий , РИА Новости
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