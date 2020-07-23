Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции

Российский санитарный врач призвал россиян отказаться от отдыха в Турции
до стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Своими рекомендациями директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин
поделился с Nation News.
Дубинин отметил, что во время пандемии в России
не рекомендован туризм в другие страны, «особенно, такие, как Турция», где ежесуточно фиксируется около тысячи случаев инфицирования.
«Она входит в топ по уровню выявленных зараженных и смертей из-за коронавируса. В такие страны лучше не выезжать»,
В случае, если россияне все-таки решат отдохнуть за границей, лучше сделать это осенью, во время «бархатного сезона». Такое мнение выразил в беседе с журналистами гендиректор Национальной ассоциации по развитию туризма INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров.
«Сентябрь и октябрь — это хороший сезон. Может, не стоит рваться в первых рядах. В сентябре, возможно, откроются дополнительные страны: Греция или Италия, можно будет поехать туда»,
— посоветовал Гончаров, призвав временно отказаться от отдыха в Турции, в разных частях которой может случиться «вспышка коронавируса или политические беспорядки».
«Не стоит забывать, что Анкара активно способствует разжиганию военных действий на территории Ливии. Замешанность Турции в трафике террористов и нелегитимном присвоении нефти может негативно влиять на спокойствие внутри страны», — подытожил он.
15 июля Минтранс
Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь, представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
обсудили по телефону запуск перелетов и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.
Позже представитель МИД
сообщил, что граждане России уже могут отправиться в Турцию к родственникам, в том числе, нуждающимся в лечении, а также с целью работы или учебы. Режим въезда россиян на курорты страны будет меняться по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, подчеркнул он.
По последним данным, в Турции зафиксировано 222,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 205,2 тысячи человек выздоровели, 5,45 тысячи скончались.