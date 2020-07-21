В Крыму объяснили, какие отели выбирают туристы

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко , что этим летом огромным спросом пользуются отели высокого класса.

По словам министра, этот туристический сезон стал рекордным — в июле средняя загрузка отелей и пансионатов превысила отметку в 70%. А на южном берегу — более 95%.

"У нас на самом деле сейчас дефицит гостиниц категории четыре и пять звезд",

— заявил Волченко в беседе с РИА Новости.

Также министр отметил, что существующие здания будут реконструироваться и пройдут программу реновации. Кроме того, планируется постройка новых отелей.

Мы понимаем, что в любом сегменте у нас не хватает отелей, их нужно возводить. Очень важно создать конкурентную среду, но это не решение одного сезона",

— подчеркнул Волченко.