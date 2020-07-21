В Крыму объяснили, какие отели выбирают туристы

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Стало известно, каким отелям отдают предпочтение туристы в Крыму 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко, что этим летом огромным спросом пользуются отели высокого класса.
По словам министра, этот туристический сезон стал рекордным — в июле средняя загрузка отелей и пансионатов превысила отметку в 70%. А на южном берегу — более 95%.
"У нас на самом деле сейчас дефицит гостиниц категории четыре и пять звезд",
— заявил Волченко в беседе с РИА Новости.
Также министр отметил, что существующие здания будут реконструироваться и пройдут программу реновации. Кроме того, планируется постройка новых отелей.
Мы понимаем, что в любом сегменте у нас не хватает отелей, их нужно возводить. Очень важно создать конкурентную среду, но это не решение одного сезона",
— подчеркнул Волченко.
Ранее Рамблер сообщал о том, что пляжи Крыма оказались не готовы к наплыву туристов.
Новости путешествий , Видео , Вадим Волченко , РИА Новости
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