В этом году власти и туроператоры призывают россиян не рваться на заграничные курорты, а «безопасно» провести отпуск на родине. Казалось бы, и правда появилась уникальная возможность познакомиться со своей страной и помочь вытянуть внутренний туризм из глубокого «совка». Но нынешний невыездной сезон показал, что дело это неблагодарное и практически неподъемное.

Чурчхела проигрывает

Власти, вероятно, считают, что вопрос лишь в цене: мол, было бы на Черном подешевле, так россияне и в лучшие годы забыли бы про берег турецкий. В частности, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал наши курорты сдержать цены для конкуренции с «той же Турцией».

Ему резонно ответила в телеграме топ-блогерша Лена Миро : «Дмитрий Анатольевич, да разве ж дело в ценах? На мой взгляд, чурчхела, горячая кукуруза и теплое пиво на пляжах в Сочи значительно проигрывают тому, что "все включено" в Анталье».

«Сервис — вот главная беда курортов Краснодарского края, — считает Миро. — Точнее, его полное отсутствие, ввиду советского менталитета, что нашим отдыхающим и так сойдет. При прочих равных условиях, люди выберут Турцию, даже если она будет чуть дороже — именно из-за более высокого качества предоставляемых услуг».

Впрочем, в сети встречаются ироничные протесты: «Вы точно хотите сервис как в Турции? Потому что если даже сейчас в какой-нибудь раздолбанной тьмутаракани вы оставляете полторы-две зарплаты, то что было бы при наличии сервиса! Нет уж, пусть будет "совок"».

«На тебе хотят все поиметь»

Наживаться на отсутствии сервиса — это вообще особый талант некоторых курортных регионов. Если по нормальным законам бизнеса, надо сделать так, чтобы клиент захотел вернуться и еще друзей привезти, то у доморощенных дельцов логика другая.

«На тебе хотят все поиметь, потому что ты больше не вернешься. На тебе хотят все поиметь, потому что в сезон надо поиметь и на***ть как можно больше народу», — язвят на одном из форумов.

И таких мнений немало: «Основная проблема — каждый встречный думает, как бы тебя на***ть или что угнать, от сдающих жилье до торговцев-рестораторов. Как следствие, сервис никакой, гастрономия тоже, травились несколько раз. А так, да, природа красивая. Развалы "совка", зарастающие буйством зелени, и пляжи с галькой».

Отсутствие мозгов или комплексы

Турецкий арам-зам-зам — та еще примитивщина, но у нас чаще всего приходится мириться с быдло-повадками местной гопоты.

Один из туристов лета-2020 пишет на форуме Винского про центр Феодосии: «Стоят Жигули и гопники с пивом и музыкой громко орут. Много машин с очень-очень громкой музыкой "для понтов". Обычно это ВАЗы. Не знаю, отсутствие мозгов или комплексы у людей, но для жителей домов у дорог проблема. И на пляже, и на улице люди ходят со своими колонками. Был человек с колонкой высотой метр и звуком громче машин, гулял, ночью! Классно? В кафе и ресторанах музыка даже не 10-летней давности, скорее, жизнь замерла 25-30 лет назад».

Также по всей России неотъемлемая часть атмосферы — это русский матерный, на котором говорят между собой и местные, и отдыхающие. И вообще, когда понимаешь речь всех вокруг, это вдруг становится огромным минусом.

«Сериал "Сваты"! Вы внутри него. Какие-то пьющие мужчины, ругающиеся жены. Провинциальный говор… это без обид сравнение. Когда всё на русском, ты слышишь, как пенсионеры про болезни говорят, кто кого похоронил. Как родители ругают детей. Мат со всех сторон постоянно. Политические разговоры. Наверняка это есть везде, но если вокруг много иностранного языка, для тебя это милый колорит», — делится отпускник.

А дальше дороги нет

Если на основных курортах какой-никакой трансфер имеется (хотя цены на такси многих ужасают), то чтобы добраться к небанальным достопримечательностям, нужно иметь знакомых на внедорожнике, на тракторе или вообще на «боевой фуре».

Главные пляжи набиты под завязку, а путь к менее людному побережью зачастую пролегает через трущобы, заборы, железнодорожные пути и промзоны.

Во многих красивых местах дороги полностью отсутствуют, либо представляют собой аттракцион с риском для здоровья и жизни. Например, с открытыми люками, которые могут стоять так годами, или даже появиться в результате ремонта.

Или вот свежая жалоба: в селе Ахштырь на обочине образцовой «олимпийской» трассы Адлер-Красная Поляна единственная пешеходная переправа через реку к ближайшему продуктовому магазину и аптеке — это аварийный подвесной мост.

Подъём / YouTube

«Многие рискуют жизнью, переходя подвесной мост, или идут по жаре до трассы, 3 км примерно в гору, и ждут автобус, который ходит раз в час-полтора. Много историй, как люди поскальзывались на этих рельсах моста и падали в реку, но всех спасали. Хотелось бы, чтобы власти заметили Ахштырь и отремонтировали мост. На дворе ведь XXI век», — рассказала очевидица изданию «Подъём».

«Москвич открыл для себя Россию?»

В России можно запросто влюбиться в само место, но часто приходится на каждом шагу учиться бытовому спартанству.

Из отзывов о Калининграде: «В домах из-под крана бежит грязная вода, она жесткая и непригодна для питья. Да и волосы отмывает очень уж посредственно».

Про Иркутск, через который туристы едут на Байкал: «Особенность Иркутска — здесь примерно с июня по август выключают горячую воду! Я, честно говоря, от такой роскоши отвык. Но хотя бы в квартирах стоят проточные нагреватели».

Про поездку Симферополь-Евпатория: «Касаемо финансов — оплата через телефон не работает НИГДЕ! Ни в аэропорту, ни в торговых точках. При этом оплата физическим пластиком (сбер) в этих же точках работала корректно».

Еще про Крым: « Гугл и эпл пэй не работают, работает их аналог — МИР пэй, но он только для карт мир».

Также российские отпускники, где бы они ни были, нередко жалуются на слабый или слишком дорогой интернет. В начале июля корреспондент «КП» рассказал, что за 12 дней в Крыму они с женой на двоих «нажгли» интернета на 65 тысяч рублей.

А вот из свежих записей на форумах:

«Во многих местах интернет все еще роскошь. Даже на Камчатке интернет смогли прокинуть только несколько лет назад. И как сказали в фильме Дудя — до недавнего времени дешевле проститутку было заказать, чем в интернете порно смотреть».

«Интернет — тут отдельная песня. В мелких городках есть один (!) провайдер. И да, в частный сектор они не очень. А если и дадут, то по цене нерестовой осетрины в центре Парижа».

Между тем жалобщикам на тех же форумах могут бойко ответить: «Москвич открыл для себя Россию? Ну тогда я ему еще посоветую в деревне зимой пожить. Вообще шок будет. Если выживет».