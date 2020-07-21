Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.

По словам Татьяны Кольцовой, в этом году лето на курорте началось «необычно» — пляжи и улицы были пустынны из-за пандемии, потому местные жители, не связанные с туристической сферой «были счастливы» и отдыхали на безлюдных побережьях.

Ситуация изменилась в конце июня, когда на Кубани ввели послабления карантина, а затем открыли регион для остальных россиян. В Сочи хлынули туристы и, как уточняет девушка, распределились по курорту неравномерно: большая часть поселилась в Имеретинской низменности, где «отели в начале сезона скинули цены до минимума, чтобы набить побольше постояльцев».

Жители других районов города, отметила Кольцова, узнали о «переполненном Сочи» и поведении туристов на курорте из социальных сетей и новостей федеральных каналов.

«Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу, на глазах у изумленной публики»,

— рассказала россиянка.

Она добавила, что многие жители Сочи относятся к потоку приезжих негативно не только из-за их выходок, но и из страха перед коронавирусом, который люди могли привезти на курорт. В то же время, по словам девушки, в городе уже не соблюдается никаких мер безопасности и никто не носит маски.

Ранее стало известно, что в Сочи стали заканчиваться номера в отелях. Загрузка в гостиницах курорта в июле достигла 90-100 процентов, при этом россияне продолжают бронировать номера на август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

15 июля сообщалось, что российские туристы после частичного снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер устроили бум продаж авиабилетов в Сочи — объем бронирований перелетов вырос в 2,1 раза.