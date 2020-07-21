Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сочинские туристы пустились во все тяжкие»: рассказ очевидца 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
По словам Татьяны Кольцовой, в этом году лето на курорте началось «необычно» — пляжи и улицы были пустынны из-за пандемии, потому местные жители, не связанные с туристической сферой «были счастливы» и отдыхали на безлюдных побережьях.
Ситуация изменилась в конце июня, когда на Кубани ввели послабления карантина, а затем открыли регион для остальных россиян. В Сочи хлынули туристы и, как уточняет девушка, распределились по курорту неравномерно: большая часть поселилась в Имеретинской низменности, где «отели в начале сезона скинули цены до минимума, чтобы набить побольше постояльцев».
Жители других районов города, отметила Кольцова, узнали о «переполненном Сочи» и поведении туристов на курорте из социальных сетей и новостей федеральных каналов.
«Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу, на глазах у изумленной публики»,
— рассказала россиянка.
Она добавила, что многие жители Сочи относятся к потоку приезжих негативно не только из-за их выходок, но и из страха перед коронавирусом, который люди могли привезти на курорт. В то же время, по словам девушки, в городе уже не соблюдается никаких мер безопасности и никто не носит маски.
Ранее стало известно, что в Сочи стали заканчиваться номера в отелях. Загрузка в гостиницах курорта в июле достигла 90-100 процентов, при этом россияне продолжают бронировать номера на август, сентябрь, октябрь и ноябрь.
15 июля сообщалось, что российские туристы после частичного снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер устроили бум продаж авиабилетов в Сочи — объем бронирований перелетов вырос в 2,1 раза.
Последние новости
В России выявили 5842 новых случая коронавируса В России выявили 5842 новых случая коронавируса Кремль прокомментировал фото Кадырова с пулеметами для Помпео Кремль прокомментировал фото Кадырова с пулеметами для Помпео Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы
Комментарии 9
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В отелях Сочи закончились места для туристов
В отелях Сочи закончились места для туристов
Назван лучший город России для курортных романов
Назван лучший город России для курортных романов
Россияне рассказали о минусах отдыха за границей
Россияне рассказали о минусах отдыха за границей
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
03:18
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
Новости путешествий
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
00:44
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
00:27
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Новости путешествий
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
00:35
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
Новости путешествий
В Крыму становится все больше «дикарей»
01:52
В Крыму становится все больше «дикарей»
Новости путешествий
«Сочинские туристы пустились во все тяжкие»
03:21
«Сочинские туристы пустились во все тяжкие»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение