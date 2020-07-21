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Почему европейских туристов не привлекает Россия 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Стало известно, почему европейские туристы редко выбирают Россию для отпуска. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе сервиса «Туту.ру». Европейцев пугает большое расстояние, также им недостаточно информации и они зачастую сомневаются в безопасности.
Россия не является направлением для коротких поездок. Около половины заграничных поездок, к примеру, жителей Германии — однодневные (9 из 10 осуществляется с туристическими целями). Выездной туризм европеец чаще начинает с граничащих стран. Около 60% поездок — на собственной машине. Изучив соседние страны, европейский турист двигается дальше.
В России слишком большие расстояния, чтобы приезжать сюда на пару дней и уехать обратно. Исключение — организованные туры. Но стоит учитывать, что сама по себе услуга пакетных туров в Европе менее распространена, чем в России.
Также туристы практически ничего не знают о России и не понимают, для чего сюда ехать. На данный момент нет какой-либо системно действующей программы по работе с нашим имиджем среди европейских туристов.
Кроме того, туристы не уверены в безопасности. Европейские туристы просто боятся к нам ехать. По их мнению, на туристских маршрутах всё хорошо, но дальше выезжать страшно, нужно читать много отзывов.
Трудности возникают и с получением виз, невозможностью составить маршрут заранее, языковой барьер. Имеются и жалобы на сервис и инфраструктуру.
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Новости путешествий , Видео
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