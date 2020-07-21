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Москвичам предложили искусственно заболеть и улететь за границу 

Мослента и ещё 1 1 час назад
Один из визовых центров Москвы предлагает россиянам искусственно заболеть и подтвердить это документами для вылета за рубеж. Об этом сообщает «Москва 24».
Несмотря на действующие ограничения на выезд за границу, фирмы, предлагающие гражданам услуги оформления визы и организации поездки за рубеж, ведут активную деятельность. Так, один столичный визовый центр пользуется «лечебным» прикрытием для оформления выездных документов.
По сообщениям издания, в центре готовят поддельные справки, которые открывают дорогу за границу, но при этом отмечается, что гарантий попадания на рейс никто не дает.
По словам одной из работниц центра, данная процедура законна, так как документы составляются на основе реальной истории болезни. Она также отметила, что клиенты действительно могут получить лечение за рубежом, если захотят этого.
«У нас люди для того, чтобы уехать в Европу этим пользуются. […] Не бывает ведь на 100 процентов здоровых людей. Что-то можно именно в вашей истории болезни… придумаем, сделаем»,
— рассказала сотрудница.
Стоимость услуги формируется из трех факторов: цена приглашения из клиники составит 45 тысяч рублей, цена услуг визового центра стартует от 3 тысяч рублей и цена самого документа начинается от 5 тысяч.
Однако юристы предупреждают, что если обман с поддельным диагнозом раскроется, то в итоге туристы могут лишиться любой визы.
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Новости путешествий , Видео
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