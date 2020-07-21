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В Таиланде растет спрос на туристические поездки в Россию 

ТАСС 2 часа назад
В Таиланде растет спрос на туристические поездки в РФ
Фото: Depositphotos
Россия с каждым годом пользуется все большей популярностью среди тайских туристов. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал министр туризма и спорта королевства Пипат Ратчакитпракан.
По его словам, "среди тайских туристов возросла популярность поездок в Россию". "59 тыс. граждан Таиланда побывали в РФ в 2019 году, что на 15% больше, чем годом ранее", — добавил министр.
"Люди не ограничиваются только основными туристическими городами, такими как Москва и Санкт-Петербург, им также интересны новые места, которые набирают популярность среди тайцев, — это город Мурманск и озеро Байкал",
— пояснил Ратчакитпракан.
Говоря в целом о таиландско-российском сотрудничестве в сфере туризма, чиновник назвал его "плодотворным по своей природе". В этой связи Ратчакитпракан напомнил об освобождении от виз на 30 дней, которое действует с 2005 года для граждан РФ и Таиланда.
"Это хороший пример сотрудничества между двумя странами, которое способствовало успешному расширению туризма в обоих государствах",
— уверен он.
Министр напомнил, что "в 2018 году Министерство туризма и спорта Таиланда и Ростуризм обновили Совместный план действий в период с 2018 по 2020 год между двумя странами на Туристическом форуме АСЕАН в Чиангмае".
"Это является прекрасным свидетельством намерений двух государств расширить сотрудничество в сфере туризма на рабочем уровне и на уровне людей, а также повысить безопасность путешественников",
— считает министр.
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Новости путешествий , Ростуризм , Минспорта , ИТАР-ТАСС
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