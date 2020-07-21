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Грузчик аэропорта назвал самую раздражающую их деталь в каждом чемодане 

Lenta.ru 2 часа назад
Грузчик аэропорта объяснил, что их бесит в багаже
Фото: Lenta.ru
Анонимный грузчик, проработавший больше 11 лет в аэропорту, раскрыл самую бесполезную деталь в каждом чемодане. Своим опытом он поделился с пользователями форума Reddit, его слова передает Daily Express.
Так, по заверениям сотрудника, бирки, которые пассажиры вешают на свой багаж, чтобы не потерять его, не несут никакого смысла и раздражают всех грузчиков.
«Они постоянно мешают нам взяться за ручку, падают или ломаются. К тому же, если бирки отрываются, то они становятся мусором, который представляет опасность для двигателей самолета», — пояснил он.
Тем же, кто боится потерять багаж, грузчик посоветовал писать свои контактные данные фломастером на самом чемодане.
В феврале другой грузчик аэропорта рассказал, какие предметы в чемоданах авиапассажиров раздражают его и коллег больше всего. По его словам, худшее, что путешественник может упаковать в багаж, — продукты питания. Кроме того, он уточнил, что когда пассажиры упаковывают в чемодан много алкоголя, он начинает весить слишком много.
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