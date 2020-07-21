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Россияне назвали авиакомпанию с лучшими стюардессами в мире 

Lenta.ru 6 часов назад
Россияне назвали авиакомпанию с лучшими стюардессами
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Российские туристы назвали S7 авиакомпанией с лучшими стюардессами в мире. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для бронирования авиабилетов OneTwoTrip.
Так, по данным аналитиков, за российского перевозчика проголосовало 16,4 процента респондентов. При этом на втором месте оказался «Аэрофлот» (15,9 процента), участники опроса уточнили, что бортпроводники этой авиакомпании всегда крайне вежливы и внимательны.
Третью позицию в рейтинге занял персонал Emirates (8,9 процента голосов), а четвертую — Turkish Airlines (7,4 процента). Кроме того, среди перевозчиков с лучшим персоналом оказались Qatar Airways (5,9 процента), «Победа» (5,4 процента), Air Astana и Singapore Airlines (по 2,9 процента), KLM и «Уральские авиалинии» (по 2,4 процента), а также Lufthansa и Nordwind Airlines (по 1,9 процента).
При этом 1,9 процента путешественников отметили, что им неважно, в какой авиакомпании работают бортпроводники, главное, чтобы они были понимающими и добрыми.
В июле российские стюардессы описали пассажира своей мечты ко дню бортпроводника гражданской авиации, который отмечают 12 июля. Так, оказалось, что, по мнению большинства членов экипажа, турист должен быть вежливым (так считают 12 процентов респондентов), спокойным (7 процентов) и спящим (6 процентов).
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Новости путешествий , Lufthansa , АК S7 , Аэрофлот , Emirates , Уральские авиалинии
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