Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интимные действия пассажиров самолета попали на камеру и возмутили попутчиков 

Lenta.ru 4 часа назад
Интимные действия пассажиров возмутили попутчиков
Фото: @passengershaming
Попутчики сняли на камеру интимные действия пассажиров самолета и возмутились их поведению. Снимок, сделанный одним из очевидцев, публикует Instagram-аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются поступки туристов.
На фотографии изображены неизвестные мужчина и женщина, которые целуются в кресле на глазах других людей в салоне авиалайнера. При этом, как видно на кадре, мужчина сидит в маске, а его спутница — без.
Как утончила автор фото, она запечатлела этот момент на рейсе из Форт-Лодердейла в Колумбус. «Эта парочка была слишком сладкой. Сперва он кормил ее ложкой, буквально… ложкой! А затем снял с нее носки и начал массажировать стопы. И все закончилось этим. Я не могла не заснять», — поделилась она.
Подписчики бросились критиковать поступок пары. «Какого черта они делают!?», «Лучше бы сняли номер», «Ну почему все странные выходки случаются на рейсах лоукостеров?», «Надеюсь, они хотя бы знакомы», — писали комментаторы.
Ранее в июле неизвестная пассажирка самолета использовала трусы в качестве маски и возмутила попутчиков и пользователей сети. На размещенном в Instagram-аккаунте @passengershaming коллаже из трех снимков запечатлена женщина, которая сидит в среднем ряду лайнера рядом с другими туристами. На ее голове было светлое нижнее белье с черными кружевами.
Видео дня. На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Последние новости
В России выявили 5842 новых случая коронавируса В России выявили 5842 новых случая коронавируса Путин определил национальные цели развития России Путин определил национальные цели развития России На Украине захватили автобус с заложниками На Украине захватили автобус с заложниками
Комментарии 4
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Готовьтесь к агрессии»: каково отдыхать в Турции
«Готовьтесь к агрессии»: каково отдыхать в Турции
Раскрыты данные о загруженности отелей в Крыму и Сочи
Раскрыты данные о загруженности отелей в Крыму и Сочи
Грузчик аэропорта раскрыл правду о багаже
Грузчик аэропорта раскрыл правду о багаже
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
00:44
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
00:27
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Новости путешествий
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
00:35
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
Новости путешествий
В Крыму становится все больше «дикарей»
01:52
В Крыму становится все больше «дикарей»
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
В отелях Сочи закончились места для туристов
03:21
В отелях Сочи закончились места для туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение