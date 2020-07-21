Так, если авиасообщение будет с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Кроме того, российским гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками.