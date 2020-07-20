Власти Кипра разрешили приезжать туристам из 50 стран

Власти Республики Кипр приняли в понедельник решение разрешить допуск на остров туристам из полусотни стран, но с разными условиями, которые вступят в силу с 23 июля. Об этом сказано в обнародованном в понедельник сообщении кипрского Минздрава

Как и прежде, все зарубежные страны, в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, разделены на три категории. В первую группу входят государства, жители которых могут свободно приезжать на остров без каких-либо дополнительных документов, но при этом кипрские власти имеют право в аэропорту подвергнуть какую-то часть таких туристов диагностическим тестам на коронавирус.

Туристам же из стран второй группы предстоит в обязательном порядке предоставить уже на пограничном контроле сертификат о том, что сданный ими не позднее чем за 72 часа до вылета тест на наличие коронавируса дал отрицательный результат.

Ранее третья категория объединяла все государства, которые не попали в первые две. Теперь же в нее входит лишь небольшая группа стран. Условиями для допуска туристов из этих стран является наличие сертификата об отсутствии коронавируса и проведение ими уже по прибытии на Кипр первых 14 дней в режиме самоизоляции. Поэтому на практике вероятность прилета на остров туристов из стран третьей категории фактически равна нулю.

Согласно обновленному в понедельник варианту списка, в число стран первой категории входят Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Эстония и Япония. Во вторую группу вошли Австралия, Алжир, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Грузия, Испания, Италия, Китай, Марокко, Монако, Нидерланды, Руанда, Сан-Марино, Таиланд, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия и Чехия. И, наконец, к третье группе относятся Великобритания, Люксембург, Португалия, Румыния, Сербия, Черногория и Швеция.

Туристов же из всех остальных стран на остров пока не допускают.

Эпидемическая ситуация на самом Кипре остается благоприятной. В понедельник на острове не было выявлено ни одного случая заражения, а днем ранее — один новый инфицированный.