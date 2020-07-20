Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи закончились места для туристов 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сочи закончились места для туристов
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
В сочинских гостиницах закончились места для постояльцев. Об этом сообщает Nation News.
Как отмечает издание, в июле загрузка объектов размещения курорта достигла 90-100 процентов. Самыми популярными у туристов оказались гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели, многие из которых оказались заняты полностью.
Как рассказали журналистам в мэрии курортного города, в этом году востребованы отели как в прибрежной зоне, так и в горном кластере курорта — там загрузка составляет порядка 85 процентов.
В августе, который считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка гостиниц в Сочи прогнозируется на уровне 95 процентов. Кроме того, туристы активно бронируют номера в сентябре, октябре и даже ноябре, отметили представители власти.
Ранее в июле сообщалось о полном заселении отелей на популярных курортах Крыма. Как отметили представители туристической сферы, постояльцы заняли до 95 процентов номеров.
15 июля стало известно, что российские туристы после частичного снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер устроили бум продаж авиабилетов по двум направлениям внутри страны. В июле повышенным спросом пользовались билеты в Сочи и Симферополь — объем бронирований перелетов вырос в 2,1 раза и на 16 процентов.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
Видео дня. Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Последние новости
Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края СКР обнародовал новые данные по делу Фургала СКР обнародовал новые данные по делу Фургала США внесли Рамзана Кадырова в черный список США внесли Рамзана Кадырова в черный список
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван главный недостаток отдыха в Сочи
Назван главный недостаток отдыха в Сочи
Черное и Азовское море прогрелись на 4 недели раньше
Черное и Азовское море прогрелись на 4 недели раньше
Отдых в переполненном Крыму признали опасным
Отдых в переполненном Крыму признали опасным
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
00:27
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Новости путешествий
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
00:35
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
Новости путешествий
В Крыму становится все больше «дикарей»
01:52
В Крыму становится все больше «дикарей»
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
В отелях Сочи закончились места для туристов
03:21
В отелях Сочи закончились места для туристов
Новости путешествий
Пляжи Крыма не выдержали наплыва туристов
05:07
Пляжи Крыма не выдержали наплыва туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение