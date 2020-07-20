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Незабываемая рыбалка и тысячи водопадов: чем знаменито плато Путорана 

Анастасия Иванова 25 минут назад
Рыбалка и места силы: зачем ехать на плато Путорана
Фото: wikipedia.org
Плато Путорана — одно из самых захватывающих мест в России. Горный массив находится в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Почему это место обязательно к посещению, расскажет «Рамблер».
Около 10 процентов площади плато занимают озера и водопады. Их здесь насчитывают десятки тысяч.
Самый знаменитый водопад плато — Тальниковый. Его высота — 600-700 метров, что делает его одним из самых высоких водопадов в России. А самый мощный и полноводный водопад в Путоранах — Большой Курейский.
Озера отлично подходят не только для созерцания водной глади, но и для рыбалки, что и привлекают сюда львиную долю путешественников и местных жителей.
Это место — про побег от цивилизации, поиск северной романтики и мест силы. Здесь ждет абсолютный цифровой детокс: ловит только спутниковая связь, и то не везде; отсутствие человека — на многие километры ни души.
Никаких тропинок, дорожек и маршрутов — природа здесь сохранилась в первозданном виде. Ничего лишнего — и, конечно, никаких удобств, будьте к этому готовы.
Вообще, интерес для туриста, особенно в течение пешего похода, представляет разнообразная флора и фауна плато. В том числе и благодаря своей особой экосистеме плато Путорана и было занесено в список ЮНЕСКО.
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Новости путешествий , ЮНЕСКО
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