Рыбалка и места силы: зачем ехать на плато Путорана

Плато Путорана — одно из самых захватывающих мест в России. Горный массив находится в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Почему это место обязательно к посещению, расскажет «Рамблер».

Около 10 процентов площади плато занимают озера и водопады. Их здесь насчитывают десятки тысяч.

Самый знаменитый водопад плато — Тальниковый. Его высота — 600-700 метров, что делает его одним из самых высоких водопадов в России. А самый мощный и полноводный водопад в Путоранах — Большой Курейский.

Озера отлично подходят не только для созерцания водной глади, но и для рыбалки, что и привлекают сюда львиную долю путешественников и местных жителей.

Это место — про побег от цивилизации, поиск северной романтики и мест силы. Здесь ждет абсолютный цифровой детокс: ловит только спутниковая связь, и то не везде; отсутствие человека — на многие километры ни души.

Никаких тропинок, дорожек и маршрутов — природа здесь сохранилась в первозданном виде. Ничего лишнего — и, конечно, никаких удобств, будьте к этому готовы.