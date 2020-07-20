Пляжи Крыма не выдержали наплыва туристов

Глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что пляжи Южного берега полуострова оказались не готовы к наплыву туристов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
Алексей Черняк рассказал, что в этом году на пляжах не хватает места всем желающим из-за того, что "их съедают шторма". Все пляжи созданы искусственно из-за рельефа побережья. Территории нуждаются в сезонных работах по благоустройству. Однако их проведению помешала пандемия коронавируса.
«Если на западном побережье Крыма есть песок и вся подготовка заключается в его разравнивании и установке инфраструктуры, то проблемы пляжей на ЮБК существуют уже несколько лет. Все работы по благоустройству обычно ведутся, когда шторма заканчиваются. (…) В мае и июне были закрыты предприятия, которые предоставляют щебень, а также те, кто мог выполнить работу по выравниванию», — сказал Алексей Черняк.
По его словам, из-за этого специалист не смогли вовремя подготовить пляжи для отдыхающих.
«Завалить сейчас пляж щебнем с карьера — тоже не выход. Надо время, от нескольких недель до месяца, чтобы море превратило щебень в ту гальку, на которой мы привыкли отдыхать», — заявил глава комитета.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Крыму закончились места для отдыхающих.