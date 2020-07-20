Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже
Фото: Lenta.ru
Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха. Своими рекомендациями доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок поделился с РИА Новости.
Как отметил Оберемок, в жаркую погоду ультрафиолет солнечного света убивает находящиеся в воздухе вирусные частицы всего «за несколько десятков секунд». «Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы», — сказал он.
В то же время, добавил вирусолог, в облачную погоду риск заражения значительно повышается. «Потому пренебрегать мерами профилактики не стоит», — подчеркнул ученый, отметив, что при первых симптомах заболевания человеку следует сразу пройти диагностику, чтобы в случае необходимости начать лечение как можно раньше.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявлял, что жаркая погода не снижает активность коронавируса, а губительное влияние ультрафиолета переоценено, потому что оно распространяется только на уличные поверхности.
Ученый подчеркнул, что для предотвращения заражения надо в первую очередь соблюдать социальное дистанцирование, потому что инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку.
Последние новости
Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края США внесли Рамзана Кадырова в черный список США внесли Рамзана Кадырова в черный список Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Комментарии
Новости путешествий , Другое , Виталий Зверев , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи
Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи
«Тошнит от вас»: в Сочи требуют штрафы за купальники
«Тошнит от вас»: в Сочи требуют штрафы за купальники
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
00:27
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Новости путешествий
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
00:35
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
Новости путешествий
В Крыму становится все больше «дикарей»
01:52
В Крыму становится все больше «дикарей»
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
Пляжи Крыма не выдержали наплыва туристов
05:07
Пляжи Крыма не выдержали наплыва туристов
Новости путешествий
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
02:11
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение